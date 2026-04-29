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Bundesliga

Bayerns neuer Trainer-Plan

von Tristan Bernert - Quelle: Sport Bild
Dante 2324 @Maxppp

Der FC Bayern ändert seine Strategie, was die Anstellung der Trainer für seine U23 betrifft. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, möchte der Rekordmeister seine Zweitvertretung künftig nutzen, um junge Trainer auszubilden, die bestenfalls bereits als Spieler an der Säbener Straße aktiv waren.

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Kontinuität auf der Bank sei nicht das Ziel, stattdessen wolle man den Coaches zum nächsten Schritt verhelfen. Im besten Fall kehren diese Trainer dann eines Tages nach München zurück. Den Start macht Dante (42), der im Sommer die Bayern-U23 übernehmen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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