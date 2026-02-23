Wolfsburg: Christiansen ist gescheitert

Peter Christiansen darf beim VfL Wolfsburg zwar vorerst weitermachen, hinter den Kulissen haben die Bosse aber offenbar schon mit dem Geschäftsführer Sport abgeschlossen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, gilt er „bei großen Teilen des Klubs als gescheitert“. Das Fachblatt ergänzt, dass der Funktionär eine mögliche Entlassung von Trainer Daniel Bauer zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht ohne Konsequenzen überstehen würde.

Christiansen war im Sommer 2024 mit großer Erwartungshaltung aus Kopenhagen in die Autostadt gewechselt, konnte dieser aber nicht gerecht werden. Aktuell spielt der VfL mit 20 Punkten aus 23 Spielen die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte. „Ich mache mir keine Gedanken, was meine eigene Situation angeht. Ich gebe mein Bestes bis zu dem Tag, an dem mir jemand sagt, dass ich hier nicht mehr arbeiten soll. Dann gehe ich. Aber ich gebe nicht auf“, so Christiansen.