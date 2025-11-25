Vini-Beben: Abnehmer bringen sich in Stellung

Mal wieder beherrscht Vinicius Junior (25) die Schlagzeilen bei Real Madrid. ‚The Athletic‘ berichtete am gestrigen Montag entgegen zuvor anderslautender Meldungen, dass eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags für den Superstar unter den aktuellen Umständen nicht infrage kommt. Das Verhältnis des Flügelspielers zu Trainer Xabi Alonso gilt als äußerst angespannt.

Daher könnte ein Abschied von den Königlichen immer konkretere Formen annehmen. Die Premier League-Topklubs sind laut einem Bericht des ‚Mirror‘ schon in Alarmbereitschaft und werden die Situation aufmerksam im Auge behalten. Die britische Tageszeitung nennt im Zuge dessen die Schwergewichte FC Liverpool und Manchester United, die schon in der Vergangenheit mit Vini in Verbindung gebracht wurden.

Sollte es tatsächlich zu einer vorzeitigen Trennung zwischen dem Brasilianer und Real kommen, dürften allerdings gewiss zahlreiche Topklubs vorfühlen und die Möglichkeiten eines Transfers ausloten. Jederzeit könnte Vini wohl auch zum großen Geld nach Saudi-Arabien wechseln. Die staatsfinanzierte Liga wirbt schon lange heftig um den Offensivkünstler. Oder folgt zeitnah die nächste Kehrtwende und der Exzentriker bleibt doch längerfristig in Madrid?