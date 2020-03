Infantino: „Fußball kommt an zweiter Stelle“

Für Gianni Infantino hat eine Rückkehr zum Fußball-Alltag derzeit keine Priorität. „Fußball kommt an zweiter Stelle. Zuerst müssen wir dieses Match gegen das Coronavirus gewinnen“, unterstreicht der FIFA-Chef in einer Videobotschaft, „natürlich müssen wir an der Zukunft arbeiten und die Schäden, die im Fußball angerichtet wurden, angehen. Aber das hat jetzt nicht Priorität. Wir kommen dann zurück mit neuen Ideen und Formaten – was auch immer der Fußball braucht. Aber jetzt bekämpfen wir den Coronavirus alle zusammen als Team.“

Aufgrund der Corona-Pandemie haben alle großen Ligen den Spielbetrieb eingestellt. Wann es weitergehen kann, ist nicht abzusehen. In Spanien, wo das Virus besonders verheerend wütet, wurden die Spiele auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die DFL hat am heutigen Dienstag vorgeschlagen, die Pause vorerst bis zum 30. April auszuweiten. Offiziell die Saison beendet hat bislang noch keine Liga.