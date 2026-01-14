Salihamidzic zurück zum HSV?

Kehrt Hasan Salihamidzic zum Hamburger SV zurück? Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ ist der 49-Jährige ein Kandidat für die Nachfolge von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz. Als Spieler war Salihamidzic 88 Mal für die HSV-Profis aufgelaufen. Zum Ende der Saison 2022/23 musste Brazzo seinen Hut beim FC Bayern nehmen, ist seitdem ohne Verein.

Weitere Kandidaten in Hamburg sind Sebastian Kehl (Borussia Dortmund), Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart), Ralf Rangnick (Österreich), Jonas Boldt (zuletzt HSV) und Oliver Bierhoff (zuletzt DFB).