Faber nach Regensburg

Konrad Faber (23) wechselt aus der zweiten Mannschaft des SC Freiburg zum SSV Jahn Regensburg. Beim Zweitligisten unterschreibt der Außenbahnspieler einen Vertrag bis 2023.

⚪️🔴 Am Wochenende ist er mit dem @scfreiburg II in die 3. Liga aufgestiegen, kommende Saison läuft er für die #Jahnelf auf 💪 Herzlich Willkommen in Regensburg, Konrad Faber 💯🔥 #miaspuinfiaeich #ZusammenHaltungZeigen https://t.co/YnV9c2WtNz