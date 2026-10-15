Olise-Verschwörung: „Ich hatte das Gefühl…“

Michael Olise musste nach seiner Roten Karte in der Champions League gegen Viking Stavanger ungewohnt viel Kritik einstecken. So viel, dass ‚Sky‘-Experte Dietmar Hamann in seiner Kolumne eine Verschwörung wittert: „Ich hatte das Gefühl, dass einige nur darauf gewartet haben, dass sie mal verbal etwas gegen ihn sagen können, weil er ansonsten keine Angriffsflächen bietet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hamann habe sich „über die Reaktion von Trainer Vincent Kompany und einiger Mitspieler, die sehr hart mit ihm ins Gericht gegangen sind“, gewundert. Die scharfe Kritik der Bayern-Stars und der FCB-Bosse nach dem enttäuschenden 3:3-Unentschieden ist für Hamann kein gutes Zeichen: „Wenn ich höre, dass Spieler rausgehen und sagen, das war disziplinlos, schrillen bei mir die Alarmglocken.“ Klar ist: Olise wird den Bayern im Topspiel gegen den FC Arsenal in der kommenden Woche gesperrt fehlen.