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UEFA Champions League

Olise-Verschwörung: „Ich hatte das Gefühl…“

von Emanuel Schultz - Quelle: Sky
1 min.
Michael Olise im Regen von München @Maxppp

Michael Olise musste nach seiner Roten Karte in der Champions League gegen Viking Stavanger ungewohnt viel Kritik einstecken. So viel, dass ‚Sky‘-Experte Dietmar Hamann in seiner Kolumne eine Verschwörung wittert: „Ich hatte das Gefühl, dass einige nur darauf gewartet haben, dass sie mal verbal etwas gegen ihn sagen können, weil er ansonsten keine Angriffsflächen bietet.“

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Hamann habe sich „über die Reaktion von Trainer Vincent Kompany und einiger Mitspieler, die sehr hart mit ihm ins Gericht gegangen sind“, gewundert. Die scharfe Kritik der Bayern-Stars und der FCB-Bosse nach dem enttäuschenden 3:3-Unentschieden ist für Hamann kein gutes Zeichen: „Wenn ich höre, dass Spieler rausgehen und sagen, das war disziplinlos, schrillen bei mir die Alarmglocken.“ Klar ist: Olise wird den Bayern im Topspiel gegen den FC Arsenal in der kommenden Woche gesperrt fehlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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