Zum Saisonauftakt gegen den FC Bayern (1:5) lief Josha Vagnoman noch für den VfB Stuttgart auf. Unter Umständen war es das letzte Mal, dass Sebastian Hoeneß auf die Dienste des Nationalspielers vertrauen konnte. Ein schneller Wechsel bahnt sich an.

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Laut ‚Sky‘ haben sich Hull City und die Schwaben auf eine Ablöse für den Flügelverteidiger geeinigt. Der Pay-TV-Sender betont jedoch, dass es noch keine Übereinkunft zwischen den Tigers und Vagnoman gibt. In England sollen auch West Ham United und Nottingham Forest Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

Update (15:52 Uhr): ‚Sky‘ wartet jetzt auch mit konkreten Zahlen auf. Hull bietet zwar nur eine magere Ablöse von 6,5 Millionen Euro, jedoch würde der VfB 50 Prozent der Transferrechte behalten. Künftig könnten die Stuttgarter also bei einem Weiterverkauf mächtig profitieren. Vagnoman selbst soll einen Vierjahresvertrag vorgelegt bekommen.

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Ob ein Transfer zustande kommt, hängt nach aktuellem Stand ausschließlich am 25-Jährigen. Entspricht ein Angebot von der Insel den Vorstellungen von Vagnoman, stünde einem Wechsel nur noch der obligatorische Medizincheck im Weg.