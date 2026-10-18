Nach den Ausfällen von Ragnar Ache (28) und Thijs Dallinga (26) will der 1. FC Köln auf dem Transfermarkt tätig werden. Laut dem ‚Geissblog‘ ist es bereits beschlossene Sache, dass im Winter-Transferfenster ein neuer Mittelstürmer kommen muss. Auch auf anderen Positionen könnte aufgrund von Verletzungen nachgebessert werden. Gegenüber ‚Sky‘ sagt Geschäftsführer Sport Thomas Kessler: „Natürlich ist es ärgerlich, dass Thijs ausfällt, auch dass Ellyes erst einmal ausfällt. Wir sondieren jetzt den Markt, das ist unsere Aufgabe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach sechs Spielen steht der FC auf dem zwölften Tabellenplatz. Aus den vergangenen fünf Partien gewann man allerdings nur das Derby gegen Borussia Mönchengladbach (2:1). Durch die zahlreichen Verletzungen liegen die Hoffnungen der Fans zum größten Teil auf Flügelstürmer Said El Mala (20). Hat El Mala aber einen schwächeren Tag, haben die Kölner große Probleme beim Kreieren von eigenen Torchancen. Ein neuer Stürmer könnte helfen, diese Probleme zu beheben.