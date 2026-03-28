Nagelsmann macht Sané Hoffnung

Trotz seiner schwachen Leistung darf Leroy Sané auf weitere Chancen hoffen. Trainer Julian Nagelsmann sagte nach dem 4:3-Sieg gegen die Schweiz: „Er kann noch intensiver spielen und es besser machen. Er bekommt am Montag die nächste Chance, es besser zu machen.“ Dann spielt die DFB-Auswahl um 20:45 Uhr gegen Ghana.

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Sané, der gestern bis zu seiner Auswechslung abgetaucht ist (FT-Note 5), darf also auf seinen nächsten Startelfeinsatz hoffen. Die schwache Leistung wollte Nagelsmann nicht allzu kritisch bewerten. „Den fehlenden Rhythmus muss man berücksichtigen“, so der Bundestrainer. Zuletzt war Sané bei Galatasaray nicht immer erste Wahl und fehlte in der Liga mit einer Rotsperre.