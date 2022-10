Klopp muss auf Abwehr-Duo verzichten

Trent Alexander-Arnold (24) und Joel Matip (31) vom FC Liverpool werden Jürgen Klopp vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wird das Abwehr-Duo verletzungsbedingt bis zu zwei Wochen ausfallen.

Der deutsche Cheftrainer muss demnach in der Champions League am morgigen Mittwoch gegen die Glasgow Rangers (21 Uhr) sowie beim anstehenden Spitzenspiel am Wochenende gegen Manchester City (Sonntag, 17:30 Uhr) auf andere Spieler setzen.