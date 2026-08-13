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Gladbach-Abschied: Elvedi mit neuem Klub einig

Mit 318 Einsätzen ist Nico Elvedi der ausländische Spieler mit den meisten Einsätzen für Borussia Mönchengladbach. Gut möglich, dass keine weiteren hinzukommen werden.

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
1 min.
Nico Elvedi im Dress von Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Nico Elvedi könnte Borussia Mönchengladbach noch verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist sich der Schweizer Innenverteidiger mit Leeds United über einen Vertrag bis 2029 einig. Beim Klub aus Yorkshire würde der 29-Jährige auf Trainer Daniel Farke treffen, den er aus gemeinsamer Zeit in Gladbach kennt.

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Dem Bericht zufolge bereitet Leeds nun ein offizielles Angebot für Elvedi vor. Bislang sei ein solches nicht bei der Borussia eingegangen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich das zeitnah ändern wird.

Ein Jahr vor Vertragsende würde Gladbach seinem Rekordspieler – kein Ausländer stand in der Klubgeschichte häufiger für die Fohlen auf dem Platz – beim richtigen Preis keine Steine in den Weg legen. Eine genaue Preisvorstellung ist bislang aber noch nicht durchgesickert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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