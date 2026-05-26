Eintracht-Youngster sorgt für WM-Überraschung

Vor einem halben Jahr lief Ayoube Amaimouni-Echghouyab noch in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim auf. Es folgte der Winterwechsel zu Eintracht Frankfurt und heute mit der WM-Nominierung für Marokko das nächste Karrierehighlight für den 21-jährigen Flügelstürmer, der bislang noch kein Länderspiel absolvierte.

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Mohamed Ouahbi sorgte damit für eine große Überraschung. Doch auch weitere Entscheidungen des Trainers bewirken Schlagzeilen. Unter anderem fehlt Torjäger Youssef En-Nesyri (28) von Al Ittihad im Aufgebot für das Sommerturnier.

Der WM-Kader von Marokko

Torhüter: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)

Verteidiger: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Mohamed Belammari (Al-Ahly), Achraf Hakimi (Paris St. Germain), Nayef Aguerd (Olympique Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (KV Mechelen), Issa Diop (FC Fulham)

Mittelfeldspieler: Samir El Mourabet (Racing Straßburg), Ayyoub Bouaddi (OSC Lille), Neil El Aynaoui (AS Rom), Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Azzedine Ounahi (FC Girona), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Chemsdine Talbi (FC Sunderland), Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla)

Stürmer: Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Gessime Yassine (Racing Straßburg), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt)