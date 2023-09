Rijkhoff-Zoff beim BVB

Julian Rijkhoff wurde bei Borussia Dortmund in die U19 rückversetzt. Bei Berater Dick van Burik löst das im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ keinen Jubel aus: „Ja, es stimmt – wir haben einen unterschiedlichen Blick auf die gegenwärtige Situation.“

Rijkhoff gilt eigentlich als großes Sturmtalent, traf für die U19 45 Mal in 49 Spielen. Daraufhin hoffte der 18-jährige Niederländer auf den Durchbruch bei den Profis – doch weit gefehlt. Rijkhoff brachte es nicht mal in der zweiten Mannschaft zu Einsatzminuten. Nun geht es zurück in den Jugendbereich.