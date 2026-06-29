Leeron Danioko wird seine fußballerische Ausbildung nicht beim FC Bayern fortsetzen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 17-Jährige vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Ausschlaggebend soll dabei vor allem der aufgezeigte Entwicklungsplan der Niedersachsen gewesen sein.

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Der deutsche U17-Nationalspieler wechselte 2019 vom TSV 1860 München an den Bayern Campus. Danioko ist im Offensivbereich flexibel einsetzbar und kam bislang auf 36 Einsätze für Bayerns U17-Auswahl (sieben Tore, fünf Assists).