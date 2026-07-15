Der FC Schalke will sich unbedingt mit Cenk Özkacar verstärken. Laut ‚Sky‘ führt Königsblau aktuell konkrete Gespräche und hofft auf eine schnelle mündliche Einigung mit dem 25-Jährigen. Neben S04, der SV Elversberg und dem SC Paderborn seien auch Trabzonspor und Besiktas im Rennen um den neunmaligen türkischen Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Innenverteidiger soll eine zeitnahe Entscheidung forcieren, im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption. Finanziell dürfte das Risiko dabei überschaubar sein, schließlich will der FC Valencia Özkacar von der Gehaltsliste streichen. In der vergangenen Saison spielte der Linksfuß beim 1. FC Köln, der die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro nicht zog.