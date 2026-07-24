76 Millionen: WM-Shootingstar Summerville zieht weiter

Crysencio Summerville wird mit West Ham United nicht den Gang in die zweite Liga antreten, sondern schließt sich stattdessen dem saudi-arabischen Vizemeister Al Hilal an. Wie der Klub offiziell verkündet, unterschreibt der Niederländer in der Wüste einen Vertrag bis 2030. Die Hammers werden für den Abgang des Leistungsträgers dem Vernehmen nach mit einer Sockelablöse von knapp 65 Millionen Euro plus weiterer elf Millionen Euro an Bonuszahlungen entschädigt. Summerville soll 17 Millionen Euro netto pro Saison kassieren.

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Summer just turned Blue 🤩💙 pic.twitter.com/FX59Yh7En2 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2026

Die Londoner hatten im Sommer 2024 knapp 30 Millionen Euro für Summerville an Leeds United überwiesen. Seitdem steuerte der Flügelstürmer in 56 Pflichtspielen acht Tore und sieben Vorlagen bei. Obwohl der 24-Jährige den Abstieg in die Zweitklassigkeit nicht verhindern konnte, sicherte er sich ein Ticket für die Weltmeisterschaft. Beim Turnier glänzte der Rechtsfuß in vier Partien mit zwei Treffern und zwei Assists.