Pogba von United „nicht genug geliebt“ | Inters Transfermarkt läuft heiß

Real beendet Transferaktivitäten

Der amtierende Champions League-Sieger ist für die kommende Saison gut gerüstet. Das berichtet zumindest die ‚as‘. Auf der Titelseite der spanischen Tageszeitung prunkt in großen Lettern: „Mannschaft komplett“, während im Hintergrund unter anderem die zwei Top-Neuzugänge des laufenden Transferfensters im Trikot von Real Madrid zu sehen sind. Antonio Rüdiger kommt ablösefrei vom FC Chelsea, für Aurélien Tchouameni von der AS Monaco blätterten die Königlichen 100 Millionen Euro hin. „Florentino Perez warnt, dass Rüdiger und Tchouameni Madrids einzige Neuzugänge für die nächste Saison sein werden, da es keinen Platz für mehr gibt“, heißt es im Artikel.

Unter der Anzeige geht's weiter

„United hat ihn nicht genug geliebt“

Paul Pogba wird bald sehr private Einblicke in sein Leben veröffentlichen. Der Dokumentarfilm „The Pogmentary“ ist ab zu sehen – im Vorfeld machten allerdings schon brisante Ausschnitte im Internet die Runde. Im ‚Mirror‘ wird eine Szene thematisiert, in der Pogba die Versuche von Manchester United, seinen Vertrag zu verlängern, als fehlende Wertschätzung abschmettert: „United hat ihn nicht genug geliebt.“ Zudem wolle der französische Nationalspieler beweisen, dass „die Red Devils einen Fehler gemacht haben“. Der ‚Daily Star‘ schreibt, United müsse sich „vor dem Pog in Acht nehmen“, denn der Weltmeister von 2018 kündigte an, dass der Klub seinen „zweiten Abgang bereuen“ werde. Eine durchaus waghalsige Ankündigung seitens Pogba, der selbst in den vergangenen Jahren doch das ein oder andere Mal deutlich hinter seinem Leistungsvermögen zurückgeblieben war.

Inters wilder Transfermarkt

Für Inter Mailand stehen noch äußerst geschäftige Tage auf der Agenda. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt vom „D-Day für Romelu Lukaku“, denn ein nächstes Treffen der Verantwortlichen ist angesetzt und die Nerazzurri versuchen weiterhin, den verlorenen Sohn ins Giuseppe-Meazza-Stadion zurückzuholen. Bei den Bemühungen scheint Inter allerdings auf dem richtigen Weg zu sein: „Wieder ein Gipfeltreffen mit Chelsea: Es herrscht Optimismus“, heißt es weiter. Der ‚Corriere dello Sport‘ sieht ebenfalls Bewegung in der Sache: „Inter erhöht das Tempo für Lukaku.“ Gleichzeitig gibt es Interessenten – unter anderem den FC Chelsea – für Denzel Dumfries und Stefan De Vrij. Paris St. Germain baggert zeitgleich an Milan Skriniar. Und als weitere Neuzugänge für die bevorstehende Spielzeit sind Paulo Dybala und Henrikh Mkhitaryan im Rennen.