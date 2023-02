BVB-Wechsel: Ryersons erstes Fazit

Borussia Dortmunds Neuzugang Julian Ryerson ist glücklich bei seinem neuen Arbeitgeber. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Achtelfinal-Spiel gegen den FC Chelsea (Mittwoch, 21 Uhr) schwärmte der Außenverteidiger: „Die ersten Wochen waren sehr leicht, die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich freue mich einfach hier zu sein.“

Per Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro konnte der BVB Ryerson im Winter von Bundesliga-Konkurrent Union Berlin verpflichten. Über seinen Wechsel musste sich der 25-Jährige wenig Gedanken machen: „Als ich davon gehört habe, wollte ich unbedingt herkommen.“ Und auch mit der Teamleistung in den vergangenen Spielen ist der Norweger sehr zufrieden: „Für uns als Verein ist es gut gelaufen auf dem Platz.“ In der Champions League will man nun gegen den aktuell formschwachen Klub aus London in die nächste Runde einziehen.

