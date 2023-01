Graz leiht Arsenal-Keeper

https://sksturm.at/n/arthur-okonkwo-verstaerkt-das-tormann-team

Arthur Okonkwo verstärkt das Tormann-Team

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Arthur Okonkwo bekannt und verstärkt sich so für das Frühjahr auf der Position des Torhüters. Der 21-jährige Engländer kommt auf Leihbasis vorerst bis Sommer von Arsenal London, zuletzt war er in die League Two an Crewe Alexandra verliehen.