BVB: Bundesliga-Konkurrenz bei Soulé

Bayer Leverkusen könnte in den Poker um Matías Soulé einsteigen. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ zählen die Rheinländer wie einige Premier League-Klubs und Borussia Dortmund zu den Vereinen, die hinter dem flexiblen Offensivspieler der AS Rom her sind.

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Das Dortmunder Interesse an Soulé wurde vor knapp zwei Wochen publik. Italienische Medien nennen 40 Millionen Euro als Preisschild, laut ‚Sky‘ besitzt der 23-Jährige aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro. Gültig sei diese bis zum 30. Juni.

Soulé war vor zwei Jahren für rund 28 Millionen von Juventus Turin nach Rom gekommen. In der abgelaufenen Saison verbuchte der Argentinier, der noch ohne A-Länderspiel ist und nicht im WM-Kader steht, 15 Torbeteiligungen (sieben Tore, acht Assists) in 42 Pflichtspielen.