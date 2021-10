Schalke: Zwei Baustellen für das Wintertransferfenster?

Der FC Schalke 04 will bald entscheiden, ob und vor allem wo und mit wem der Kader im kommenden Wintertransferfenster verstärkt werden könnte. „Da haben wir uns bislang noch keine konkreten Gedanken zu gemacht, es ist aber etwas, das wir in den kommenden Wochen gemeinsam in Angriff nehmen werden“, erklärt Cheftrainer Dimitrios Grammozis gegenüber dem ‚kicker‘.

Dass der Markt zwischen dem Jahreswechsel naturgemäß nicht allzu gefüllt sein wird, erschwert die Suche nach passenden Neuzugängen, wie auch der 43-Jährige zu bedenken gibt. „Die Wintertransferphase ist nie leicht – erst recht nicht, bezahlbare Qualität zu finden. Wir müssen jede Entscheidung gut durchdenken, das wird erneut sehr herausfordernd für uns.“

Baustelle Sturm

Ganz oben auf der Wunschliste der Knappen dürfte dennoch weiterhin ein Stürmer stehen, nachdem sich die Verantwortlichen kurz nach Ende des Sommertransferfensters gegen eine Verpflichtung des zu der Zeit vereinslosen Sergi Enrich (31) entschieden hatten. „Wir schauen uns weiter um“ erklärte Grammozis damals anschließend.

Auf der Wunschliste der Königsblauen steht dem Vernehmen nach Reyes Cleary von West Bromwich Albion. Fraglich ist jedoch, ob der 17-Jährige direkt eine ernstzunehmende Alternative zu Toptorjäger Simon Terodde (33) darstellen würde, wie von Schalke eigentlich gesucht. Außerdem werden Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim ebenfalls Interesse nachgesagt.

Neben der Position des Mittelstürmers könnten die Schalke-Verantwortlichen auch Bedarf auf der linken Außenbahn sehen, wo Neuzugang Thomas Ouwejan (25) zwar durchaus zu überzeugen weiß, allerdings auch keinen wirklichen Konkurrenten hat. So gesehen bei der Niederlage in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den TSV 1860 München (0:1), als der eigentlich offensiver beheimatete Darko Churlinov (21) die Position des linken Schienenspielers ausfüllen musste, das spielentscheidende Gegentor verschuldete und von Grammozis schon in der 22. Minute erlöst wurde – Ouwejan kam rein.

Da auch Eigengewächs Kerim Calhanoglu (19) in den Augen von Grammozis noch keine ernstzunehmende Alternative darstellt und in der laufenden Saison erst mickrige sechs Spielminuten absolvieren durfte, wirft sich zwangsläufig die Frage auf, ob sich die Knappen wirklich leisten können, im Aufstiegsrennen allein auf Ouwejan zu setzten. Gerade falls sich der Niederländer verletzten sollte.

Grammozis verteidigt Kadertiefe

„Wir mussten im Sommer unter nicht ganz so einfachen Bedingungen einen riesigen Umbruch stemmen und haben uns ganz bewusst für diesen Weg entschieden. Einerseits für Profis, die schon über eine gewisse Erfahrung verfügen und ihre Klasse nachgewiesen haben. Und andererseits für junge Herausforderer mit Entwicklungspotenzial“, verteidigt Grammozis im Gespräch mit dem ‚kicker‘ die immer wieder aufkeimende Kritik an der Kadertiefe der Schalker.

Dass die ein oder andere Baustelle noch geschlossen werden sollte, kann aber auch der Schalke-Coach nicht von der Hand weisen. Fragt sich nur, ob die finanziellen Mittel reichen und ob das passende Spielermaterial erhältlich ist. In den kommenden Wochen werden sich Sportdirektor Rouven Schröder und Co. genauer mit den Fragen auseinandersetzten.