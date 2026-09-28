Der SV Werder Bremen kann womöglich schneller wieder auf Justin Njinmah zurückgreifen als ursprünglich angenommen. Gegenüber der ‚DeichStube‘ sagt Peter Niemeyer, Leiter Profifußball beim Bundesligisten: „Justin fühlt sich gut und macht Fortschritte in der Reha. Wir lassen zwar weiterhin Vorsicht walten, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er noch in diesem Jahr auf den Platz zurückkehrt.“ Njinmah hatte sich Anfang September eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die ihn lange außer Gefecht setzt.

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Durchaus überraschend tauchte der 25-Jährige am heutigen Montag mit der Mannschaft zum Training auf dem Platz der Werderaner auf. Zwar trainierte Njinmah nur individuell, dennoch keimt die Hoffnung auf ein nahendes Comeback auf. Der Außenstürmer könnte noch vor der Winterpause die Offensivoptionen von Trainer Daniel Thioune erweitern.