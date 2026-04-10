Bundesliga-Trio jagt Kouassi

Im Sommer wäre Arsène Kouassi beinahe beim RC Lens gelandet. Ein Deal hatte sich auf den letzten Metern zerschlagen, stattdessen schloss sich der 22-Jährige für 1,2 Millionen Euro dem FC Lorient an. Der Transfer ging voll auf. Beim Aufsteiger verpasste er nur zwei Ligaspiele, durfte sonst immer von Beginn an ran und trug zwei Tore und sechs Vorlagen zum bisherigen Rang neun bei.

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Das alles führt dazu, dass das Interesse am Nationalspieler von Burkina Faso groß ist. Nach FT-Informationen beeindruckt der linke Schienenspieler vor allem ein Trio aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt beobachten die Entwicklung von Kouassi sehr aufmerksam. Auch die AS Rom und der FC Genua sowie Racing Straßburg zeigen Interesse.

Auf Nachfrage äußert sich Kouassi-Berater Ahmed Touba wie folgt zu einem möglichen Wechsel: „Sobald die Saison vorbei ist, werden wir alle Optionen prüfen. Sollte sich ein ambitioniertes Projekt ergeben, bei dem alle Beteiligten auf ihre Kosten kommen, ist dies eine ernsthafte Überlegung wert. Es liegt in der Natur der Sache, dass man, wenn man gute Arbeit leistet, nach Höherem strebt. Aber wir werden am Ende der Saison in aller Ruhe und im guten Einvernehmen mit der Vereinsführung Bilanz ziehen.“ Im Winter war Nottingham Forest nach unseren Informationen mit einem Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro gescheitert.