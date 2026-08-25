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FC Bayern: Chávez vor Leihe

von David Hamza - Quelle: Bild
Felipe Chávez im Bayern-Trikot @Maxppp

Felipe Chávez (19) wird den FC Bayern wohl zeitnah verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht eine Leihe des offensiven Mittelfeldspielers kurz bevor. Offen sei noch, wer den Zuschlag erhält. Vor allem der 1. FC Magdeburg soll sich zuletzt bemüht gezeigt haben.

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Interesse zeige außerdem der portugiesische Erstligist Estrela Amadora. Der SC Paderborn, der VfL Wolfsburg und Deportivo A Coruña strecken dem Vernehmen nach ebenfalls die Fühler aus. In der Rückrunde der vergangenen Saison war Chávez an den 1. FC Köln verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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