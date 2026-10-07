Der Bundesligastart von Borussia Dortmund hätte nicht besser laufen können. Zum ersten Duell nach der XXL-Länderspielpause empfängt der BVB am Freitagabend (20:30 Uhr) als verlustpunktfreier Tabellenführer Werder Bremen. Die Aufbruchstimmung ist endlich wieder zurückgekehrt an die Strobelallee.

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Ein wichtiger Faktor ist der neue Sportdirektor Ole Book, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, den Kader der Schwarz-Gelben grundlegend umzubauen, wieder eine klare Transferphilosophie zu etablieren und mehr auf Talente zu setzen. Im Sommer gab es bereits einige Transferbewegungen, im Winter soll es laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ nahtlos weitergehen.

Bereits direkt nach dem Deadline Day am 1. September liefen demnach die Planspiele für die nächsten Schritte der Kaderoptimierung an. Getreu dem Book-Motto: „Die Entwicklung einer Mannschaft sei ein stetig laufender Prozess.“ Der Fokus liegt auf der Stärkung der rechten defensiven Außenbahn.

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Das hätte bereits im Sommer geschehen sollen, doch die Kreuzbandverletzung von Neuzugang Giannis Konstantelias (23) und die daraus resultierenden ungeplanten Ausgaben für die Not-Leihe von Ethan Nwaneri (19) verhinderten einen weiteren Transfer. Im Winter könnten sich neue Möglichkeiten ergeben.

Doch das wird laut ‚Ruhr Nachrichten‘ sehr wahrscheinlich nicht die einzige Personalie sein, in die Bewegung kommt: „Je nach Verletzungsstand und/oder fehlender Perspektive auf Einsatzzeit rechnet die sportliche Leitung auch damit, dass im Winter Spieler mit dem Wunsch auf Veränderung durch Leihe oder einen festen Wechsel an den Klub herantreten könnten.“

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Macht Ole Book aus dem BVB wieder einen echten Titelanwärter? Ja, das hat alles Hand und Fuß Ja, aber es wird noch einige Transferfenster dauern Nein, der Abstand zum FC Bayern ist zu groß Nein, Book ist der falsche Mann Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bereits bei seiner Vorstellung kündigte Book an, zu jeder Zeit gesprächsbereit zu sein, wenn eine für alle sinnvolle Veränderung im Bereich des Möglichen liegt. Das gilt wohl auch für die sechs Spieler, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen und die wohl daher nur noch im kommenden Transferfenster eine Ablöse generieren könnten.

Das sind namentlich neben Leihspieler Nwaneri das Torhüter-Trio Alexander Meyer (35), Patrick Drewes (33) und U23-Stammkeeper Silas Ostrzinski (22) sowie Marcel Sabitzer (32). Der ebenfalls am Kreuzband verletzte Kapitän Emre Can (32) soll sich in der Rückrunde noch einmal präsentieren, Ramy Bensebani (31) ist ein wichtiger Backup auf mehreren Positionen. Ob der BVB mit dem Algerier verlängert, steht allerdings noch nicht fest.