Schalke: Mohr sieht „noch viel Luft nach oben“

Tobias Mohr ist mit seinem Start beim FC Schalke 04 nicht vollends zufrieden. In einem Interview mit der ‚WAZ‘ erklärt der 27-Jährige: „Ich sehe noch viel Luft nach oben, bin nicht ganz zufrieden. Gerade, was die Scorerpunkte angeht, muss noch mehr von mir kommen. Ich bin gut in die Saison gestartet, aber dann folgte ein Hänger – sowohl für mich persönlich als auch für den Rest der Mannschaft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Bundesligasaison stand der Linksaußen bislang in elf von 15 Spielen auf dem Platz, steuerte jedoch erst zwei Assists bei. Besser lief es für den gebürtigen Aachener im DFB-Pokal. Hier legte Mohr in zwei Spielen dreimal für seine Mitspieler auf.

Lese-Tipp

Schalke: Uronen angekommen