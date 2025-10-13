Tuchel gibt Kane-Update

Beim FC Bayern muss man sich offenbar keine großen Sorgen um Harry Kane machen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Lettland am morgigen Dienstagabend verriet Thomas Tuchel: „Harry Kane ist fit und bereit. Ich sehe keinen Grund, warum er morgen nicht 90 Minuten spielen sollte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Spiel gegen Wales (3:0) musste die Tormaschine noch passen. Grund dafür war eine Verletzung, die sich Kane im Bundesliga-Kracher gegen Eintracht Frankfurt (3:0) zuzog. Jetzt ist der 32-Jährige aber wieder einsatzfähig, betont Three Lions-Coach Tuchel: „Es war nur eine kurze Pause für ihn. Er hat zuvor alle Spiele für Bayern München absolviert – ich sehe also keine Hindernisse.“