Pogba feiert Juve-Comeback

Paul Pogba ist nach überstandener Verletzungspause erstmals seit seiner Rückkehr in einem Pflichtspiel für Juventus Turin aufgelaufen. Beim 4:2-Derbysieg gegen den FC Turin wurde der Mittelfeldspieler am gestrigen Dienstag in der 68. Minute für Enzo Barrenechea eingewechselt.

Pogba war im Juli nach seinem Vertragsende bei Manchester United ablösefrei zu Juve gewechselt. Die Alte Dame hatte der Franzose sechs Jahre zuvor für die damalige Rekordsumme von 105 Millionen Euro Richtung England verlassen. Verletzungsbedingt war der 29-Jährige in den vergangenen Monaten zum Zuschauen verdammt und verpasste auch die WM.

