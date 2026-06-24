Vor vier Tagen verkündete Real Madrid in einem öffentlichen Statement, dass man keinerlei Kontakt zu Michael Olise (24) aufgenommen habe. Damit wollten die Königlichen vor allem den FC Bayern besänftigen, der sich von den jüngsten Berichten um den französischen Superstar irritiert gezeigt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Kontext: Kurz vor der Präsidentschaftswahl machten Gerüchte die Runde, Amtsinhaber Florentino Pérez bereite ein 150-Millionen-Angebot für Olise vor. In der Folge schlossen diverse Bayern-Bosse einen Verkauf des Dribbelkünstlers – unabhängig von der offerierten Summe – vehement aus.

Präsidenten treffen Vereinbarung

Darüber hinaus sorgten die europäischen Schwergewichte auch klubintern für Klarheit. Die ‚Sport Bild‘ berichtet in ihrer heutigen Ausgabe von einem Pakt, den die beiden Klub-Präsidenten Pérez und Herbert Hainer geschlossen haben. Demzufolge „würde man sich gegenseitig niemals einen Spieler abwerben, ohne als Erstes den Klub selbst über das Interesse informiert zu haben“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Fall von Olise bedeutet das konkret: Zumindest vorerst wird er nicht in die spanische Hauptstadt wechseln, das Thema wurde zwischen Real und den Bayern „abgeräumt“. Ohnehin hält der FC Bayern die Zügel in der Hand, schließlich beinhaltet Olises bis 2029 datierter Vertrag keine Ausstiegsklausel und soll nach Möglichkeit ausgedehnt werden.