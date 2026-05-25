Ablösefrei: Prömel unterschreibt in Stuttgart

Der VfB Stuttgart gibt die Verpflichtung von Grischa Prömel bekannt. Ablösefrei wechselt der 31-jährige Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim zu den Schwaben. In Bad Cannstatt erhält der laufstarke Profi einen Vertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach reiht sich Prömel im Gehaltsgefüge unter den Topverdienern ein.

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In den vergangenen Monaten wurde der Rechtsfuß mit zahlreichen Bundesligaklubs in Verbindung gebracht. Unter anderem Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig sollen die Fühler nach Prömel ausgestreckt haben. Der Zuschlag geht jetzt aber an den VfB.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erklärt: „Grischa hat hervorragende fußballerische Fähigkeiten, ist enorm ehrgeizig und hat in den vergangenen Jahren viele wichtige Erfahrungen gesammelt. Diese Kombination macht ihn für uns zu einem sehr wertvollen Neuzugang, der noch dazu aus der Region stammt und dadurch eine hohe Identifikation mit dem VfB mitbringt.“

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Prömel ergänzt: „Der Wunsch, zum VfB zu wechseln, steckt schon länger in mir drin. Ich bin in Cannstatt geboren, in Esslingen aufgewachsen und habe den VfB über all die Jahre hinweg stets verfolgt. Für mich geht nun in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung und ich freue mich, ab der neuen Saison den Brustring tragen zu dürfen. Der VfB hat in den vergangenen Jahren enorme Power entfacht und steht für eine attraktive Spielweise. Es ist beeindruckend, wo der Klub inzwischen steht – und es fühlt sich gut an, nun ein Teil dieses Weges zu werden.“