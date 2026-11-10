VfB investiert 25 Millionen – wo bleibt der Impact?

Bisherige Leistung: 1/6

In der ersten DFB-Pokal-Runde legte Pejcinovic gegen Hansa Rostock (4:0) mit einem Dreierpack los wie die Feuerwehr. Danach gelang dem Mittelstürmer in 13 VfB-Einsätzen allerdings kein Treffer mehr – und das trotz klarster Möglichkeiten. Auch abgesehen davon ist er kaum ins Offensivspiel der Schwaben eingebunden.

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Potenzielle Leistung: 5/6

Für diverse deutsche U-Nationalmannschaften hat der Linksfuß bereits 43 Tore erzielt. Darüber hinaus gehörte er in der vergangenen Abstiegssaison beim VfL Wolfsburg zu den wenigen Lichtblicken (13 Scorerpunkte in 34 Einsätzen). Pejcinovic hat also eigentlich schon gezeigt, dass er Bundesliga kann.

Preis/Leistung: 1/6

Nach zähen Verhandlungen gab der VfB schließlich nach und legte die vom VfL geforderten 25 Millionen Euro auf den Tisch, um Pejcinovic an Bord zu holen. Die Summe konnte der teuerste Sommerzugang der Stuttgarter bislang überhaupt nicht rechtfertigen.

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Erwartungen erfüllt: 1/6

Definitiv hat man sich deutlich mehr von dem deutschen U21-Nationalspieler versprochen. Seinen anfänglichen Platz in der ersten Elf hat er mittlerweile zurecht wieder verloren, saß beim jüngsten 1:0-Sieg über Werder Bremen sogar 90 Minuten auf der Bank.

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Wiederverkaufswert: 4/6

Zweifelsohne bringt Pejcinovic die Anlagen eines modernen Torjägers mit: Er ist physisch präsent, abschlussstark und eigentlich auch fürs Kombinationsspiel zu gebrauchen. Außerdem weist er mit seinen jungen 21 Jahren noch einiges an Entwicklungspotenzial auf. Schöpft der Neuner dieses aus, kann er eines Tages vielleicht sogar teurer weiterverkauft werden.

Taktischer Fit: 3/6

Ursprünglich wollte man sich in Bad Cannstatt mit dem Pejcinovic-Kauf auf einen möglichen Abflug von Ermedin Demirovic (28) vorbereiten, der dann doch an Bord blieb. Jetzt finden sich im Kader von Cheftrainer Sebastian Hoeneß zwei ähnliche Stürmer-Typen wieder, die in dieser Saison bislang auch nur bedingt an der Seite von Kapitän Deniz Undav (30) funktionieren.

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Kommt Dzenan Pejcinovic beim VfB Stuttgart noch in Fahrt? Ja, der Knoten wird noch platzen Nein, die Zusammenarbeit wird ein Missverständnis bleiben Teile deine Antwort Bild wird erstellt

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