Last Minute: Noch drei Neue beim HSV?

Neuer Verteidiger

In der Defensive beschäftigt sich der Hamburger SV seit Wochen mit Almugera Kabar von Borussia Dortmund. Der 19-Jährige steht für die Abwehr ganz oben auf der Wunschliste, auch Hertha BSC, der VfL Wolfsburg und Preußen Münster locken den Linksverteidiger.

Sollte dem HSV bei Kabar zeitnah kein Durchbruch gelingen, könnte Jacques Ekomié (22) in den Vordergrund rücken. Nach FT-Informationen sind die Rothosen genau wie Eintracht Frankfurt am 22-Jährigen von SCO Angers dran.

Neuer Vorstand Sport

Nach dem unrühmlichen Abgang von Stefan Kuntz klafft in der sportlichen Führung der Hamburger eine Lücke. Ein neuer Vorstand Sport soll her, Namen kursieren zuhauf. Ob Sebastian Kehl, Oliver Bierhoff, Ralf Rangnick, Fabian Wohlgemuth, Jonas Boldt oder Hasan Salihamidzic: Die Liste der möglichen Kuntz-Nachfolger ist lang und prominent besetzt. In die winterlichen Transferbemühungen wird wohl keiner mehr eingreifen können.

Neue Offensivpower

In der Offensive drückt der Schuh beim Aufsteiger gewaltig. Schon vor der Syndesmose-Verletzung von Alexander Rössing-Lelesiit (19) hatte der HSV intensiv nach weiteren Neuzugängen neben Leihgabe Damion Downs (21/FC Southampton) gefahndet. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ soll kein Panikkauf folgen und dennoch eine Verstärkung her. Der Zeitung zufolge läuft derzeit alles auf einen „Last-Minute-Transfer“ hinaus.

Noch 6 Abgänge?

Auch auf der Abgangsseite wird sich in Hamburg noch einiges tun. Silvan Hefti (28), Gui Ramos (28) und Emir Sahiti (27) sind bereits so gut wie weg, Noah Katterbach (24) und Immanuel Pherai (24) könnten noch folgen. Letztgenannter befasst sich konkret mit einem Wechsel zum 1. FC Nürnberg. Und auch ein Verbleib von Stürmer Robert Glatzel ist noch nicht gesichert. Der 32-Jährige wird unter anderem vom RSC Anderlecht umgarnt und könnte die Lücke in der Offensive noch größer werden lassen.