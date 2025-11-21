Upamecano & Co.: Bayern „nicht nervös“

Beim FC Bayern ist man nicht beunruhigt darüber, dass im kommenden Sommer die Verträge mehrerer wichtiger Spieler enden. „Wir befinden uns in guten Gesprächen, wir haben unseren Plan. Wir wissen, welche Verträge auslaufen. Wir wissen, dass sie ab 1. Januar mit anderen Vereinen sprechen dürfen. Aber das macht uns nicht nervös, weil wir in gutem Austausch sind mit unseren Spielern und ihren Beratern“, gab Sportdirektor Christoph Freund auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag zu Protokoll.

Insbesondere über die Zukunft von Innenverteidiger Dayot Upamecano (27) wird derzeit spekuliert. Der deutsche Rekordmeister will unbedingt verlängern, die Verhandlungen gestalten sich allerdings kompliziert. Die Entscheidung wird wohl zwischen drei Klubs fallen. Neben Upamecano verlieren nach aktuellem Stand auch die Arbeitspapiere von Leon Goretzka (30), Serge Gnabry (30), Raphaël Guerreiro (31) sowie von den Torwart-Routiniers Manuel Neuer (39) und Sven Ulreich (37) nach dieser Saison ihre Gültigkeit.