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Serie A

Rom vor 35-Millionen-Transfer

von David Hamza
Santiago Castro im Einsatz für Bologna @Maxppp

Die AS Rom steht vor der Verpflichtung von Bologna-Mittelstürmer Santiago Castro. Das vermelden italienische Medien übereinstimmend. Laut Fabrizio Romano bietet die Roma 30 Millionen Euro, es gehe noch um die Details der Boni in Höhe von fünf Millionen Euro. Castro habe den Giallorossi bereits zugesagt.

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Der 21-jährige Argentinier erzielte in 105 Spielen für Bologna 22 Tore und bereitete 13 Treffer vor. Ob die AS Rom nach dem Castro-Transfer an Nicolò Tresoldi (21/FC Brügge) dran bleibt, ist offen.

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Serie A
Rom
Bologna
Santiago Thomas Castro

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