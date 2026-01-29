35-Millionen-Klausel: Einigung bei Diaby

Moussa Diabys Rückkehr nach Europa nimmt konkrete Formen an. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der 26-jährige Flügelspieler mit Inter Mailand eine Einigung erzielt. Grünes Licht von seinem Arbeitgeber Al Ittihad stehe noch aus.

Laut Romano handelt es sich um eine Leihe samt Kaufoption, die bei 35 Millionen Euro liegt. Angesichts des Kaufpreises von 60 Millionen Euro droht dem Saudi-Vertreter, bei dem Diaby bis 2029 unter Vertrag steht, also ein deutliches Verlustgeschäft.