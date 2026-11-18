Antonio Rüdiger blickt seiner Zukunft bei Real Madrid gelassen entgegen. „Was 2027 passiert? Das ist noch in zu weiter Ferne, um darüber nachzudenken. Für mich ist alles, was gerade passiert, positiv. Darauf müssen wir uns konzentrieren - und es noch besser machen“, gibt der deutsche Innenverteidiger gegenüber ‚The Athletic‘ zu Protokoll.

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Rüdigers Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft im nächsten Sommer aus. Ob dieser verlängert wird, steht noch in den Sternen. Am gestrigen Dienstag hieß es, die Tendenz bei Real gehe klar in Richtung Trennung.