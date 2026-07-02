PSG: Lukebas wichtige Rolle im Diomande-Poker

RB Leipzig sucht weiter händeringend nach einem Abnehmer für Castello Lukeba, um mit einer hohen Ablöse auf dem Transfermarkt handlungsfähig zu werden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wären die Sachsen mittlerweile bereit, den 23-Jährigen ab einem Angebot von 60 Millionen Euro ziehen zu lassen. Der bis 2029 befristete Vertrag des Innenverteidigers beinhaltet eine festgeschriebene Ablöse von 80 Millionen Euro, diese scheint jedoch kein Klub bedienen zu wollen.

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Sollte es nicht gelingen, den Franzosen an den Mann zu bringen, würde das laut dem Fachmagazin „den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen, die Haltung in Sachen Yan Diomande eventuell zu überdenken“. Der 19-jährige Flügelflitzer ist sich bereits mit Paris St. Germain wegen eines Sommerwechsels einig, Leipzig will ihn aber frühestens im Sommer 2027 ziehen lassen.

Zuletzt war der Ivorer überraschend in die Offensive gegangen und hatte sein klares Bekenntnis zu einem weiteren Jahr bei RB zurückgezogen. Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer bleibt jedoch eisern: „Um das also nochmal zu betonen: Yan Diomande wird Leipzig-Spieler bleiben.“ Noch ist Zeit, auf alternativem Weg für Einnahmen zu sorgen. Geht Lukeba, soll als Ersatz ein ebenfalls linksfüßiger Innenverteidiger geholt werden.