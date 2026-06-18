25-Millionen-Juwel zum BVB?

Kauã Prates (18) von Cruzeiro wechselt zu Borussia Dortmund. Mit Justin Lerma (18) von Independiente kommt ein weiteres Toptalent im Sommer an die Strobelallee. Gemeinsam haben die Teenager den BVB lediglich elf Millionen Euro gekostet. Für ein weiteres Juwel aus Südamerika könnten die Verantwortlichen etwas tiefer in die Tasche greifen.

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Laut Gianluca Di Marzio gehören die Schwarz-Gelben zum Kreis der Interessenten für Giovanni Baroni. Der 17-jährige Argentinier steht bei CA Talleres zwar noch bis Dezember 2028 unter Vertrag, in diesem ist jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro verankert. Um Talleres an den Verhandlungstisch zu locken, sollen dem Bericht des italienischen Sportjournalisten zufolge aber lediglich 15 Millionen Euro plus mögliche Boni vonnöten sein.

Der offensive Mittelfeldspieler ist U17-Nationalspieler und hat 14 Pflichtspiele für die erste Mannschaft seines Jugendklubs auf dem Konto. Sein Debüttreffer ist ihm schon gelungen, außerdem steuerte er drei Vorlagen zum Erfolg seines Teams bei. Das ruft nicht nur die Borussia auf den Plan.

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Auch der FC Chelsea und der AC Florenz sollen die Fühler ausgestreckt haben. Die Spurt zur Fiorentina ist zurzeit am heißesten. Zwischen dem Serie A-Klub und dem Spielerumfeld wurde Kontakt etabliert, die Viola hat dem Youngster ihr Projekt präsentiert und Baroni ein vielversprechendes Angebot gemacht. Eine Entscheidung hat der Linksfuß aber noch nicht getroffen.