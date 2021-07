Spurs: Neuer Keeper im Anflug

Tottenham Hotspur hat einen neuen Torhüter an der Angel. Laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano finalisieren die Londoner derzeit den Transfer von Atalanta Bergamos Schlussmann Pierluigi Gollini. Dem Vernehmen nach soll der Deal bereits in den kommenden Stunden in trockenen Tüchern sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-jährige Italiener soll zunächst bis 2022 ausgeliehen werden. Im Anschluss haben die Spurs die Option, die Leihe um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dann bestünde für die Londoner eine Kaufoption über 15 Millionen Euro, die sich abhängig von Gollinis Einsätzen zu einer Kaufpflicht umwandelt. Perspektivisch könnte der 1,94 Meter große Rechtsfuß Platzhirsch Hugo Lloris (34) beerben.