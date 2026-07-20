Klare Fortschritte: Schalke bastelt am Lindström-Coup

„Ja, wir bekommen noch Transfers“, bestätigte Sportvorstand Frank Baumann zuletzt bei der Mitgliederversammlung vom FC Schalke 04. Robin Gosens (32/AC Florenz), Satoshi Tanaka (23/Fortuna Düsseldorf) und Junior Adamu (25/SC Freiburg) haben die Knappen bereits als Neuzugänge vorgestellt. Gut möglich, dass sich Jesper Lindström zeitnah dazu gesellt.

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Nach Informationen der ‚WAZ‘ treiben die Königsblauen den anvisierten Transfer in großen Schritten voran. Sowohl in den Verhandlungen mit dem flexibel einsetzbaren Offensivakteur als auch mit der SSC Neapel habe es in den vergangenen Tagen „klare Fortschritte“ gegeben.

Der 18-fache dänische Nationalspieler steht in Italien noch bis 2028 unter Vertrag, soll den Verein aber in diesem Sommer verlassen. Als Transfermodell bringt die Regionalzeitung eine Leihe mit Kaufoption respektive -pflicht bei Klassenerhalt ins Spiel. In der vergangenen Saison lief der 26-Jährige leihweise für den VfL Wolfsburg auf.

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Schneller Vollzug?

Dass Lindström schon im Trainingslager zum Bundesliga-Aufsteiger stößt, ist der ‚WAZ‘ zufolge angesichts der Abreise am Sonntag eher unwahrscheinlich. Grundsätzlich stehen die Chancen jedoch gut, dass Schalke der nächste Transfercoup gelingt.