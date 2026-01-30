Ex-Leipziger Lookman vor 40-Millionen-Wechsel

Ademola Lookman befindet sich im Anflug auf Fenerbahce. Informationen von Fabrizio Romano zufolge steht eine Einigung zwischen den Tabellenzweiten der Süper Lig und Atalanta Bergamo unmittelbar bevor. Inklusive Boni sollen rund 40 Millionen Euro fällig werden.

In der Folge winkt den Italienern ein ordentliches Transferplus, schließlich war Lookman im Sommer 2022 für knapp elf Millionen Euro von RB Leipzig nach Bergamo gekommen. Die Serie A lässt der 28-Jährige nun wohl nach 105 Einsätzen, 41 Treffern und 21 Vorlagen hinter sich.

Grünes Licht für den Transfer hat Lookman selbst bereits gegeben. Yagiz Sabuncuoglu berichtet von einer Übereinkunft zwischen den Parteien.

Derweil ist der Nigerianer nicht der einzige Angreifer, den Fener ins Visier genommen hat. Auch Sidiki Chérif (19) vom Angers SCO wird mit dem Klub vom Bosporus in Verbindung gebracht, im Gegenzug wird Leihspieler Jhon Durán (22) wohl noch den Abflug machen. Interesse gibt es aus der Bundesliga.