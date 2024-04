Barça: Entscheidender Xavi-Termin steht an

Beim FC Barcelona soll sich in Kürze entscheiden, ob Cheftrainer Xavi noch einmal von seinem Rückzug am Saisonende abgehalten werden kann. Laut ‚Mundo Deportivo‘ wird es nun, nach dem Clásico gegen Real Madrid (2:3), ein entsprechendes Treffen geben. Mit am Tisch sitzen werden neben Xavi und Präsident Joan Laporta auch Vizepräsident Rafa Yuste und Sportdirektor Deco.

Den Termin wollen die Beteiligten innerhalb der nächsten Tage wahrnehmen. Die Ausgangslage ist klar: Der amtsmüde Übungsleiter hatte angekündigt, nach der Saison vorzeitig aus seinem bis 2025 gültigen Vertrag auszusteigen. Die Bosse sind allerdings sehr zufrieden mit Xavis Arbeit und wollen die Klublegende umstimmen. Gelingt dies nicht, stünde Rafa Márquez, Trainer der zweiten Mannschaft, als Nachfolger bereit.