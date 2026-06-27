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Transferplus: Bayern verkauft Kusi-Asare

Jonah Kusi-Asare lässt den FC Bayern endgültig hinter sich. Der groß gewachsene Angreifer bleibt auf der Insel.

von Dominik Sandler - Quelle: fulhamfc.com
1 min.
Jonah Kusi-Asare bei der Klub-WM @Maxppp

Mit Gewinn wird der FC Bayern Jonah Kusi-Asare los. Der schwedische Mittelstürmer schließt sich dauerhaft dem FC Fulham an. Dem Vernehmen nach werden rund sechs Millionen Euro an Ablöse fällig, der deutsche Rekordmeister soll sich aber auch eine Rückkaufklausel gesichert haben.

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Vor zweieinhalb Jahren hatten die Münchner 3,5 Millionen an AIK für Kusi-Asare überwiesen. Die Cottagers hatten den 18-Jährigen schon in der abgelaufenen Saison ausgeliehen und dafür vier Millionen als Gebühr bezahlt. Obwohl er sich bei den Profis nicht durchsetzen konnte, sind die Verantwortlichen beim Londoner Klub offensichtlich von den Fähigkeiten des Angreifers überzeugt.

FCB-Sportvorstand Max Eberl sagt: „Jonah Kusi-Asare kam mit 16 Jahren zum FC Bayern und ist ein weiteres Beispiel, wie wir internationale Talente auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Er konnte in der vergangenen Saison beim FC Fulham die Verantwortlichen überzeugen, so dass er dort nun seine nächsten Ziele angehen wird. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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