Fast 100 Millionen: Gakpo gibt Wechsel-Zusage

Manchester City geht im Werben um Cody Gakpo (27) in die Vollen. Den Linksaußen vom FC Liverpool konnten die Skyblues nach Informationen von Fabrizio Romano mittlerweile von einer Zusammenarbeit überzeugen, ihm winkt ein Fünfjahresvertrag.

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Darüber hinaus laufen die Gespräche zwischen den englischen Riesen auf Hochtouren. Dem Transferinsider zufolge wird über ein Ablösepaket von umgerechnet 99 Millionen Euro verhandelt.

Lange hatte auch Tottenham Hotspur um Gakpo geworben, City konnte die Spurs inzwischen aber überholen. In Bradley Barcola (23) von Paris St. Germain hat Liverpool derweil schon möglichen Ersatz am Haken.