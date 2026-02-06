Menü Suche
Werder: Witz-Angebot für Henriksen

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Bo Henriksen befindet sich mit Mainz 05 auf einem Höhenflug. @Maxppp

Werder Bremen blitzte bei Mainz 05 wegen Bo Henriksen ab. Laut der ‚Bild‘ bot Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz 150.000 Euro für den noch bei den Rheinhessen unter Vertrag stehenden Trainer. Viel zu wenig für die Mainzer um Sportvorstand Christian Heidel, der die Verhandlungen daraufhin sofort abbrach. Fritz argumentierte, dass die 05er den Coach so von der Gehaltsliste bekämen. Ein Argument, das bei Heidel auf taube Ohren stieß.

Fritz bestätigte den Vorgang dem Boulevardblatt gegenüber, konkret sei es jedoch nicht gewesen: „Wir hatten mit keinem anderen Trainer etwas ausverhandelt. Dass man sich erkundigt und sich auch über mögliche Ablösen unterhält und dabei nicht gleich All-in geht, ist selbstredend.“ Inzwischen wurde Daniel Thioune als neuer Trainer in Bremen vorgestellt.

