Großartiges PSG | Messi hält Barça in Atem

Paris entfesselt Europa

Mit dem gestrigen 3:0-Sieg über RB Leipzig und dem Einzug ins Champions League-Finale löst Paris St. Germain Begeisterung und Bewunderung in ganz Europa aus. „Paris, du bist großartig“, feiert die italienische Tageszeitung ‚Gazzetta dello Sport‘ den französischen Hauptstadtklub. In Spanien erkennt die ‚as‘ die Leistung der Franzosen an und titelt: „Sie fliegen zum Ruhm.“ Als Anführer für diesen Erfolg, wer hätte es gedacht, wird natürlich der Brasilianer Neymar ausgemacht. „Neymar führt den PSG-Spaziergang ins erste Finale überhaupt an.“ In Argentinien hingegen feiert die Sportzeitung ‚Olé‘ den Spieler Ángel Di Maria mit den Worten „Di Magia“.

Messis Zukunft wirft Fragen auf

In Spanien gibt es neben dem neuen Barcelona-Trainer nur ein Thema, das das ganze Land beschäftigt. Die Rede ist von Superstar Lionel Messi und dessen Zukunft. Wie die ‚Marca‘ schreibt, hält er „seinen Klub in Atem“ und ist „unheimlich still“. Er soll sich sogar schon mit seinem Landsmann Gonzalo Higuaín über die Premier League ausgetauscht haben. Daraufhin reagiert der ‚Daily Star‘ prompt und schreibt: „England? Es wird dich fertig machen!“ Seit der 2:8-Schmach gegen den FC Bayern München wird der Argentinier mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Wie wird der Dribbelkönig sich letztendlich entscheiden? Es bleibt abzuwarten.

Lukaku wie Il Fenomeno

Romelu Lukaku von Inter Mailand hat sich zu einem echten Topstürmer entwickelt und bereits sagenhafte 33 Tore in dieser Saison erzielt. Der ‚Quotidiano Sportivo‘ erweist dem Belgier die Ehre und vergleicht ihn mit niemand Geringerem als „Il fenomeno“. Damit schlüpft der Mittelstürmer in ganz große Fußstapfen. Il fenomeno, auch bekannt als Ronaldo, zählt zu den besten Stürmern der Fußballgeschichte und erzielte in der Saison 97/98 34 Tore im Trikot der Nerazzurri.