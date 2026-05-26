Überraschender Haken: Liverpool bei Eichhorn aus dem Rennen?

Borussia Dortmund hat Kennet Eichhorn zum Wunschspieler erkoren, Max Eberl hat offiziell bestätigt, dass der FC Bayern den Mittelfeldspieler im Visier hat und Bayer Leverkusen gibt sich bei der Personalie siegessicher. Die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen.

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Ganz konkrete Pläne hat auch der FC Liverpool, der Eichhorn gerne direkt kaufen und an einen international vertretenen Klub verleihen möchte. Die ‚BBC‘ merkt nun an, dass dieser Plan einen großen Haken hat und faktisch nicht möglich ist.

Grund sei der Brexit beziehungsweise dessen Folgen. Demzufolge dürfen englische Teams keine Spieler unter 18 Jahren unter Vertrag nehmen und entsprechend auch nicht im Anschluss verleihen.

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Der einzig gangbare Weg – sofern Eichhorn nicht englischer Staatsbürger werden könnte – wäre laut ‚BBC‘ das „Südamerika-Modell“. Eichhorn würde jetzt einen Vertrag in Liverpool unterschreiben, der allerdings erst an seinem 18. Geburtstag wirksam würde. Die englische Fernsehanstalt merkt jedoch an, dass dies aufgrund der großen Konkurrenz kaum vorstellbar ist.