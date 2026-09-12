Hannover 96: Titz vor dem Aus?

Am gestrigen Freitagabend verlor Hannover 96 mit 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg. Nach fünf Zweitliga-Spieltagen stehen lediglich vier Zähler auf dem Konto – viel zu wenig für die Ansprüche der Niedersachsen, die eigentlich als einer der Aufstiegsfavoriten in die Saison gegangen waren. Für Trainer Christian Titz wird die Luft immer dünner.

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Sportboss Jonas Boldt antwortete zwar bei ‚Sky‘ auf die Frage, ob Titz noch bei der nächsten Partie gegen den VfL Bochum (20. September) an der Seitenlinie stehen werde: „Das ist der Plan.“ Gegenüber der ‚Bild‘ vermied der Geschäftsführer anschließend jedoch die Rückendeckung.

„Ich bin sehr angefressen, ich bin auch nicht der Typ, der irgendwelche Parolen raushaut oder irgendwelche Pläne oder ein Zwischenfazit“, so Boldt, „Fakt ist: Wir haben hier verloren und stehen mit vier Punkten nach fünf Spielen da. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie am Ende des Spiels in unterschiedliche Richtungen laufen. Das ist entscheidend.“

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Zieht Boldt die Reißleine?

„Man kann eine Länderspielpause nutzen, um Luft zu holen und Dinge sachlich zu besprechen. Mir geht’s aber erst mal um die aktuelle Situation. Das werden wir besprechen. Ich mache das nicht an dieser Niederlage allein fest. Ich habe gehofft, dass wir den Schwung vom 4. Tabellenplatz aus der vergangenen Saison mitnehmen können. Deshalb habe ich gesagt, dass ich erst mal nichts verändern werde. Aber dass wir so – auch von den Ergebnissen und wie wir Spiele hergeschenkt haben – nicht weitermachen können, das liegt auf der Hand“, wird Boldt weiter von der ‚Bild‘ zitiert.

Nicht ausgeschlossen also, dass Hannover noch vor dem Bochum-Spiel und der anschließenden Länderspielpause einen Trainerwechsel vollzieht. Laut der ‚Bild‘ dürfte Boldt „angesichts der prekären sportlichen Situation sofort die Reißleine ziehen – wenn 96-Patron Martin Kind (82) zustimmt“. Dieser gilt grundsätzlich als Fürsprecher von Titz.