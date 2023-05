Chelsea steigt in den Ugarte-Poker ein

Der FC Chelsea ist in das Rennen um Mittelfeldspieler Manuel Ugarte von Sporting Lissabon eingestiegen. Nach übereinstimmenden Berichten von ‚O Jogo‘ und ‚Record‘ ist der Uruguayer sehr an einem Wechsel in die Premier League interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 22-Jährigen ist bis 2026 datiert und beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. Zuletzt war von einem Angebot von Paris St. Germain die Rede. Großer Pluspunkt des französischen Hauptstadtklubs ist die Teilnahme an der Champions League. Chelsea hingegen ist international nicht vertreten.

Lese-Tipp

Chelsea: Lampard über Mount-Abgang